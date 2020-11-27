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27.11.2020 - 13:12 | | DHA

İstanbul'da kedi katliamı! Kan donduran manzara

Eyüpsultan'da 4'ü yavru 7 kedi parçalanmış halde bulundu. Muhalle sakinlerinin bu olaydan dolayı üzgün oldukları ve biran önce bu katliamı yapanların bulunmasını istedi.

İstanbul'da kedi katliamı! Kan donduran manzara

Olay, Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sinan Bişkin (21), kedileri beslemek için metruk binanın bulunduğu arsaya gitti. Bişkin, arsada 4'ü yavru 7 kedinin parçalanmış halde olduğunu gördü. Durumu hemen polis ve belediye ekiplerine bildiren Bişkin, o anların görüntüsünü telefonuyla kaydetti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Olaydan sonra metruk binanın ekipler tarafından yıkıldığı öğrenildi.  Arsa üzerinde 4 yavru kedinin annesi olduğu öğrenilen bir kedinin de yavrularını aradığı görüldü. Muhalle sakinlerinin bu olaydan dolayı üzgün oldukları ve biran önce bu katliamı yapanların bulunmasını istedi.

"KEDİLERİ ÖLÜ HALDE BULDUM"

Arsada kedileri besleyen Sinan Bişkin, "Kedileri besliyordum. Beslemeye gittiğimde kedileri ölü halde buldum. Burada çok sayıda kedi vardı. Bir kısmını öldürmüşler. Kafaları kopmuş, paramparça olmuş halde buldum. Hayvan hakları biran önce gelmesini istiyorum. O anların videosunu çektim. Gerekli yerlere de gönderdim. Annesi yavrularını arıyor" dedi.

"KEDİLERİ KESİP ATMIŞLAR"

Mahalle esnafı Fatih Yılmaz, "Bende burada esnafım. kedileri besliyorduk. Mahallenin kedileriydi. Kimseye bir zararları yoktu. Bizde polislerin geldiğinde öğrendik. Kedileri kesip atmışlar. Bizde çok üzgünüz. Bunu nasıl yapıyorlar? Akıl alacak gibi değil. Mahalleli olarak suyunu verip yemini alıyordu" diye konuştu.

"YAPILAN KATLİAMI NEFRETLE KINIYORUM"

Kedilere arka camından besleyen lokanta sahibi Hakan Ali Kılıç, "Hayvanlar camın önüne geliyorlardı. Bizde yemek işleriyle uğraştığımız için bir şeyler veriyorduk onlara. Verdiğimiz saatlere alışmışlardı. Aynı saatte sürekli geliyorlardı. Hayvanların katledilmesini görmedim. Komşularımızdan duyduk. Ekipler geldi. Hayvanları alınca haberimiz oldu. Çok üzüldüm. Bizde onlara alışmıştık. sokak hayvanlarının yaşamaları kış mevsiminde zor. Yasa ve kanunların hayvanları koruyacağı inancındayım. Yapılan katliamı nefretle kınıyorum. Suçluların bulup cezalandırılmasını ve aynı şeylerin tekrar olmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbulda kedi katliamı Kan donduran manzara

Kan donduran olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı...Bebeğin çöpe atılma anı kameradaAvcılar’da göbek bağı kesilmemiş erkek bir bebeğin çöpe bırakan kadın gözaltına alınırken bebeğin bırakılma anına ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı.
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