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31.12.2020 - 09:35 | | DHA

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yüzde 30'a düştü

İstanbul'da yılbaşı nedeniyle 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sabah saatlerinde normalde yüzde 60'lara kadar çıkan trafik yoğunluğunun bu sabah yüzde 30'lara kadar düştüğü görüldü.

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yüzde 30'a düştü

Türkiye genelinde bugün saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, İstanbul'da sabah saatlerindeki trafik yoğunluğu yüzde 30 azaldı.

D-100 Karayolu Cevizlibağ ve Avcılar mevkiinde trafik yoğunluğunun oldukça akıcı olduğu görüldü. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre, sabah saatlerinde normalde yüzde 60'lara kadar çıkan trafik yoğunluğunun bu sabah yüzde 30'lara kadar düştüğü görüldü.

O konuşursa Muhsin Yazıcıoğlu suikasti çözülecek! FETÖ'nün kilit ismi yakalandı!İstanbul’da düzenlenen operasyonda, FETÖ’nün en kritik isimlerinden Kamil Bakum ve Eşref Üstünova gözaltına alındı. FETÖ’nün avukatlardan sorumlu mahrem imam olan Kamil Bakum, Muhsin Yazıcıoğlu’nun düştüğü helikopterden cihazları söken iki astsubayın avukatlığını yapan Mustafa Atalar’ı yönlendiren kişi olarak da aranıyordu. FETÖ itirafçısı olan, Abdullah Önder’de, ‘Bakum’un da aralarında bulunduğu 6 isim konuşursa, Muhsin Yazıcıoğlu suikasti çözülür’ demişti.
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