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29.11.2020 - 03:57 | | İHA

İstanbul'da kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı!

İstanbul'da polis ekipleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik gece boyunca denetim gerçekleştirdi. Uygulamada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen vatandaşlara ceza kesildi

İstanbul'da kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı!

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüse karşı bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda İstanbul'da hafta sonları kısmi olarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına karar verildi. Polis ekipleri gece boyunca kısıtlamaya yönelik denetim gerçekleştirdi. Ana yollarda ticari ve hususi araçlar durdurularak gerekli belgelerin kontrolü yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı

E-5 Karayolu Merter mevkiinde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan denetimlerde polis ekiplerinin çevirmesine takılan vatandaşlardan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen kişilere ceza kesildi. Uygulamada sokağa çıkma belgesinin yanı sıra otomobilinin muayenesi olmayan bir kişi ise Hıfzıssıhha Kanuna muhalefetten 3 bin 150 TL para cezasına çarptırılırken muayenesiz araçla trafiğe çıkma suçundan 288 TL para cezasına çaptırıldı.


İstanbulda kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı



Ehliyeti ve sokağa çıkma izni bulunmayan sürücü alkollü trafiğe çıktı

Denetimde trafik ekiplerinin ehliyet sorduğu bir sürücünün ise alkol nedeniyle ehliyetine el konulduğu ve sokağa çıkma izni olmadan alkollü şekilde trafiğe çıktığı öğrenildi. Trafik ekipleri sürücüye cezai işlem uygulayarak aracı çekici yardımıyla kaldırarak trafikten men etti.

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