İstanbul'da koronavirüs toplantısı! Vali açıklama yaptı

Vali Yerlikaya Twitter hesabından, toplantıya ilişkin bilgi vererek, "Koronavirüs mücadelesinde yerel yönetimlerin uygulama ve destekleri önemli. Hep birlikte başaracağız. Hepimizin vazgeçilmezi maske, mesafe ve temizlik." ifadelerini kullandı.