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16.11.2020 - 20:17 | | AA

İstanbul'da koronavirüs toplantısı! Vali açıklama yaptı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanları ve İl Sağlık Müdürü ile kapsamlı bir toplantı yaptıklarını bildirdi.

İstanbul'da koronavirüs toplantısı! Vali açıklama yaptı

Vali Yerlikaya Twitter hesabından, toplantıya ilişkin bilgi vererek, "Koronavirüs mücadelesinde yerel yönetimlerin uygulama ve destekleri önemli. Hep birlikte başaracağız. Hepimizin vazgeçilmezi maske, mesafe ve temizlik." ifadelerini kullandı.

İstanbulda koronavirüs toplantısı Vali açıklama yaptı

İpek böceğinin mucizevi dönüşümüEskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı Mayıslar köyündeki Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) tesislerinde canlandırılan ipek böceği yumurtalarının 45 günlük dönüşümü, kayıt altına alınarak basın mensuplarıyla paylaşıldı.Yumurtaların üreticilere tesliminden koza yapımına kadar geçen sürenin kaydedildiği görüntülerde, ipek böceğinin dönüşümü gözleniyor.
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