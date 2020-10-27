27.10.2020 - 17:46 | | DHA
İstanbul'da minibüsçülere ceza yağdı
İstanbul Esenyurt'ta, polis ekipleri tarafından minibüslere yönelik yapılan koronavirüs denetimlerinde ayakta yolcu alan ve emniyet kemeri takmayan 15 şoföre para cezası kesildi.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında minibüslere getirilen ayakta yolcu alma yasağı ile birlikte denetimler arttırıldı. İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri, minibüslere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ayakta yolcu aldığı ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen minibüsler durdurularak, şoförlerine ceza işlemi uygulandı.
Yapılan denetimlerde emniyet kemeri takmadığı ve fazla yolcu aldığı belirlenen 15 şoföre, 3 bin 600 lira para cezası kesildi.
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