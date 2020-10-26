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26.10.2020 - 09:47 | | İHA

İstanbul’da patinajlı ve makaslı düğün konvoyu!

İstanbul Çekmeköy’de düğün eğlencesi adı altında korona virüs salgınına ve artan vak'alara rağmen bir araya grup, sokağı trafiğe kapatarak motosikletlerle patinaj çekti. Ortalığı dumana boğarak adeta terör estiren grup ardından konvoy halinde yola çıkarak trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücülerden birinin “makas” da attığı eğlenceyi kaydeden grup bir de sosyal medyada paylaştı.

İstanbul’da patinajlı ve makaslı düğün konvoyu!

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında artan vak'alara rağmen Çekmeköy’de bir grup dün düğün eğlencesini adı altında bir araya geldi. Semtteki bir sokakta saatlerce eğlenen grup ardından araçlarına binerek konvoy oluşturdu. Grup bir süre ilerledikten sonra sokağı trafiğe kapatarak motosikletlerle dakikalarca patinaj çekti.

İstanbul’da patinajlı ve makaslı düğün konvoyu

PATİNAJ ÇEKİP “MAKAS” ATTILAR

Ortalığı dumana boğan grup ardından tekrardan hareket haline geçerek konvoy halinde karayoluna çıktı. Burada konvoydaki sürücülerden biri araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Dörtlü sinyallerini yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği tehlikeye düşürerek mega kentte saatlerce konvoy halinde tur attı. Gruptakiler trafiği tehlikeye düşürdükleri o anları sosyal medyada paylaştı.

Polis, trafiği tehlikeye düşüren sürücülerin peşine düştü.

Üçüzlerinden virüs kapan doktor: O zorlukları kimsenin yaşamasını istemiyorumDiyarbakır’da görevli Dr. Hamdullah Dalgıç'ın (28), koronavirüsle mücadelede ettiği dönemde, eşi Semanur Dalgıç (20), salgına yakalandı. Eşi farklı bir evde karantinaya alınırken, Dr. Dalgıç, annesi Remziye Dalgıç (58) ile birlikte üçüzlerine baktı. Daha sonra üçüzlerinin de enfekte oldukları anlaşılınca, test yaptıran Dalgıç ve annesinin de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Yaşadığı zorlukları kimsenin çekmemesi için tedbirlere önem verilmesi gerektiğini anlatan Dr. Hamdullah Dalgıç, "Koronavirüse yakalandığım zaman geceleri uyuyamıyordum. Ağrım vardı, ateşleniyordum. Kimse size yardımcı olamıyordu. Eşiniz yok, anneniz pozitif, kimse yok, teksiniz evde. Büyük bir sıkıntı yaşadım. Bu zorlukları kimsenin çekmesini istemiyorum. Tüm halkımızın bu kurallara uymasını istiyoruz" dedi.
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