İstanbul'da pazar günleri toplu ulaşım kullanım oranı yüzde 16,9'a düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerinin paylaştığı bilgiye göre, 15 mart pazar gününe göre ise düşüş oranı yüzde 68. 15 mart pazar günü toplu ulaşım 2 milyon 522 bin 565 kez kullanılmıştı. Havanın güzel olduğu pazar günleri toplu ulaşım araçları yaklaşık 4,5 milyon kez kullanılırken, bu karamın 800 binlere düşmesi, İstanbullunun büyük oranda tedbirlere uyduğunu gösteriyor. Zorunlu olarak toplu ulaşım araçlarını kullananlar ve görevliler haricinde hala tedbirlere dinlemeyen küçük bir kesim bulunuyor.

İBB yetkilileri "Zorunlu haller dışında vatandaşlarımızı kesinlikle evden çıkmamaları, çıkmak zorunda olanları da sosyal mesafe ve hijyen kurallarını harfiyen uygulamaları konusunda uyarırız." dediler.