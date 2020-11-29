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29.11.2020 - 10:35 | | AA

İstanbul'da sahte ilaç operasyonu! 2 kişi yakalandı

Ataşehir'de düzenlenen sahte ilaç operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İstanbul'da sahte ilaç operasyonu! 2 kişi yakalandı

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Kasım'da Mimar Sinan Mahallesi'nde bir iş yerinde cinsel gücü artırıcı hap ve macun imal edilerek yurt dışında satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, 1 milyon 500 bin adet cinsel macun, 10 bin adet cinsel performans arttırıcı hap, 35 karton kaçak çay, 4 üretim makinesi, farklı markalarda muhtelif geciktirici sprey, cinsel güç artırıcı kahve, çikolata ve macun ele geçirdi.

Adreste bulunan Sedat T. (39) ve Ümit A. (46) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ümit A. serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen Sedat T. adli kontrol şartıyla salıverildi.

 

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Kan grubunun Covid-19'dan koruyucu bir yönü yokSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kan grupları ile Covid-19 arasındaki ilişkiye dair, "Hangi kan grubu olursa olsun, her ne kadar çalışmalarda belirli kan gruplarında hastalarda daha nadir olduğu gösterilmiş olsa da tedbirler tüm kan grupları için aynıdır. Kişinin kan grubu ne olursa olsun, kan grubunun koronavirüsten koruyucu bir yönü yoktur" dedi.
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