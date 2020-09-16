İstanbul’da salgın yeniden başladı

Kovid-19 salgınındaki yeni vaka sayısı her geçen gün artarken, bu artış İstanbul’un en önemli sağlık kuruluşlarından olan İstanbul Tıp Fakültesi ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne yansıdı. Her iki sağlık kuruluşunda normalleşme sürecinden bu yana ilk kez en yüksek sayıda yeni vaka tespit edilirken, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Bugünden itibaren artık salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz. Endişeliyiz” dedi.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Milliyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çapa’da geçtiğimiz gün 530 Kovid-19 testinden 81’i pozitif çıktı. Pozitiflik oranı yüzde 15’i geçmiş durumda. Bu oran Haziran ve Temmuz’da yüzde 5’e gerilemişti. Son bir aylık sürede pozitiflik oranı önce yüzde 8’e, ardından yüzde 12’ye, son olarak da yüzde 15’e çıktı. PCR testlerindeki doğruluk payının yüzde 60 olduğunu da düşünürsek tablo daha net anlaşılır. Bugünden itibaren artık salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz. Hepimiz gidişattan endişeliyiz. Test sonuçları pozitif çıkan çok sayıda 30-40 yaş arası hasta var. Gençlerde maalesef zatürre oranı yüksek. Şu an için son yaptığımız testlerde Kovid-19 tespit edilen hastaları ayaktan izliyoruz ancak Eylül sonundan itibaren ağırlaşan vakalar ile birlikte yatak doluluk oranlarında da artış olacaktır.”

‘% 30’u İstanbul’da’

“Kovid-19 vaka sayısındaki artış endişe verici boyutlara ulaştı. Türkiye’deki günlük yeni vaka sayısı 1600 civarında. Bu vakaların yüzde 30’unun İstanbul’da olduğunu biliyoruz. Kent genelinde tespit edilen 500 vaka olduğunu söyleyebiliriz. Sokağa çıkma yasağına karşıyım ancak kafe ve toplu alanlardaki yoğunluğun mutlaka azaltılması gerekiyor. Fransa ve İspanya’daki tablonun bir benzerini Türkiye’de görürsek sürpriz olmaz. Önümüzdeki haftalarda vaka sayımız dört beş katına çıkabilir. Her taraf dolup taşıyor. Halen sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan binlerce insan sokaklarda. Gençlerdeki vaka sayısı artışı, önümüzdeki günlerde 65 yaş üstü bireyleri de olumsuz etkileyecektir. Aşı bulunana kadar çok dikkatli olmalıyız.”

‘Dilimizde tüy bitti’

“Ağustos sonu vaka sayısı 2 bini bulacak demiştik. Aylardır anlatmaktan, uyarmaktan dilimizde tüy bitti ama vatandaşlarımızdan yeterli disiplin ve duyarlılığı göremedik. Sağlık çalışanlarında bıkkınlık, kızgınlık ve kırgınlık oluştu. Aşı çalışmalarından umutluyum. Kasım itibarıyla aşının kullanıma gireceğeni düşünüyorum. Aşı çalışmalarında faz 1 ve faz 2 sonuçları olumlu. Faz 3 çalışmalarında da yüzde 80’lik başarı sağlandı. Aşının bu yıl bitmeden veya Ocak, Şubat döneminde Türkiye’ye de geleceğini tahmin ediyorum. Aşı öncelikle altta yatan hastalığı olanlar, risk grubu ile 40 yaş üstü bireylere uygulanmalı.”

‘Tablo iyiye gitmiyor’

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen de pozitif oranındaki artışa dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Bizdeki rakamlar da Çapa ile aynı seviyede. Pozitiflik oranı geçtiğimiz haftalarda yüzde 9 seviyesindeyken, bu oran şu an için yüzde 13’e çıkmış durumda. Gençlerdeki Kovid-19 artışı bizim de dikkatimizi çekiyor. Yatan hasta sayımız 40 ile 60 arasında seyrediyor. Yeni vaka sayısının artacağı aşikar. Vatandaşlarımızın çok ciddi şekilde önlem almaları maske ve sosyal mesafeden taviz vermeden yaşamlarını sürdürmeleri gerekiyor. Şu an için yatak sıkıntımız yok ancak tablo iyiye gitmiyor. İstanbul’daki pozitiflik oranı daha da artabilir.”