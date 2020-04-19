İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ardından derin sessizlik!

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği ikinci gününde İstanbul'da cadde, meydanlar, park ve sahiller boş kaldı. İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta iki gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ikinci gününde Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul, en sakin zamanlarını yaşıyor

Kısıtlamanın etkileri ana yollar, sokaklar, caddeler, sahiller, işlek meydanlar ve parklar gibi İstanbul'un tüm noktalarında hissedildi

Tedbirlere ek olarak Boğaz trafiğine de kısıtlama getirilirken, Şehir Hatları seferleri sabah ve akşam saatlerinde yapılıyor

Meydanlar başta olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında önlem alan polis ekipleri, uygulama noktaları oluşturdu. Kısıtlama kapsamı dışında kalan vatandaşlardan kurum kimlik kartı veya çalışma belgesi isteniyor.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Üsküdar ve Kadıköy, Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Şirinevler ve Bakırköy'de meydanlar boş kalırken, sahillerde de sessizlik hakimdi. Normal günlerde kalabalık olan Caddebostan Sahili, Bağdat Caddesi, Bakırköy ile Beşiktaş'taki parkların da boş olduğu görüldü. Sabah saatlerinden itibaren E-5 karayolu üzerindeki yollarda araç yoğunluğu yaşanmadı.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Salacak Sahili'nde dezenfekte çalışması yaptı.