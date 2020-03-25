İstanbul’da sosyal izolasyon kurallarına uymayan 4 kişiye ceza!
İstanbul Zeytinburnu’nda yeni tip corona virüse karşı ’sosyal izolasyon’ kurallarına uymadıkları ve çevreyi kirlettikleri gerekçesi ile 4 kişiye para cezası kesildi. Öte yandan Erzurum'un Oltu ilçesinde de evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri 5 kişiye, kuralı ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgilere göre, Çin’in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgınla alakalı mücadele tüm hızıyla sürerken, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, corona virüs (Covid-19) salgınına karşı ’sosyal izolasyon’ kurallarını ihlal edenleri yakın takibe aldı.
Emniyet ekipleri, sosyal izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlara yönelik yapılan denetimlerde; 4 kişiye “çevreye rahatsızlık vermek” ve “çevreyi kirletmek”ten toplamda bin 496 TL idari para cezası uyguladı.
ERZURUM'DA 5 KİŞİ
Oltu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametgahlarından dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının yasaklandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, buna rağmen evlerinden çıkan 5 kişiye 392'şer lira ceza uygulandığı kaydedildi.
Bu arada, koronavirüs önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymadığı tespit edilen kahvehaneyle ilgili de idari para cezası uygulandığı bildirildi.