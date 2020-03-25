İstanbul’da sosyal izolasyon kurallarına uymayan 4 kişiye ceza!

Edinilen bilgilere göre, Çin’in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgınla alakalı mücadele tüm hızıyla sürerken, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, corona virüs (Covid-19) salgınına karşı ’sosyal izolasyon’ kurallarını ihlal edenleri yakın takibe aldı.

Emniyet ekipleri, sosyal izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlara yönelik yapılan denetimlerde; 4 kişiye “çevreye rahatsızlık vermek” ve “çevreyi kirletmek”ten toplamda bin 496 TL idari para cezası uyguladı.

ERZURUM'DA 5 KİŞİ

Oltu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametgahlarından dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının yasaklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, buna rağmen evlerinden çıkan 5 kişiye 392'şer lira ceza uygulandığı kaydedildi.

Bu arada, koronavirüs önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymadığı tespit edilen kahvehaneyle ilgili de idari para cezası uygulandığı bildirildi.