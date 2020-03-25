MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul’da sosyal izolasyon kurallarına uymayan 4 kişiye ceza!
ABONE OL
25.03.2020 - 13:24 | | İHA

İstanbul’da sosyal izolasyon kurallarına uymayan 4 kişiye ceza!

İstanbul Zeytinburnu’nda yeni tip corona virüse karşı ’sosyal izolasyon’ kurallarına uymadıkları ve çevreyi kirlettikleri gerekçesi ile 4 kişiye para cezası kesildi. Öte yandan Erzurum'un Oltu ilçesinde de evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri 5 kişiye, kuralı ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

İstanbul’da sosyal izolasyon kurallarına uymayan 4 kişiye ceza!

Edinilen bilgilere göre, Çin’in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgınla alakalı mücadele tüm hızıyla sürerken, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, corona virüs (Covid-19) salgınına karşı ’sosyal izolasyon’ kurallarını ihlal edenleri yakın takibe aldı.

Emniyet ekipleri, sosyal izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlara yönelik yapılan denetimlerde; 4 kişiye “çevreye rahatsızlık vermek” ve “çevreyi kirletmek”ten toplamda bin 496 TL idari para cezası uyguladı.

ERZURUM'DA 5 KİŞİ

Oltu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemleri  çerçevesinde 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların  ikametgahlarından dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda  dolaşmalarının yasaklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, buna rağmen evlerinden çıkan 5 kişiye 392'şer lira ceza  uygulandığı kaydedildi.

Bu arada, koronavirüs önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye  uymadığı tespit edilen kahvehaneyle ilgili de idari para cezası uygulandığı  bildirildi.

 

 

Karantina yurtlarında çekildi! İşte yaşananlarCorona virüs salgını nedeniyle uçuşların durdurulduğu Almanya'dan gelerek Güngören'deki karantina yurduna yerleştirilen Başak Nur Yılmaz yaşananları anlattı. O anlar, yurtlarda kalanların kamerasına da yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Doğduğun Ev Kaderindir neden yok? TV8 yayın akışı | Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Doğduğun Ev Kaderindir neden yok? TV8 yayın akışı | Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

Kasiyerleri naylona sardılar

Kasiyerleri naylona sardılar

Sıradaki Haber