MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
ABONE OL
06.11.2020 - 09:37 | | DHA

İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

İstanbul'da koronavirüs vaka sayıları artmasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde fazla yolcu taşıyan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer, Beykoz, Şişli, Küçükçekmece ve Maltepe ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

Maltepe Zümrütevler'de durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları kontrol edildi. Denetime takılan minibüs sürücüsü Rıfat Genişyol fazla yolcu alması nedeniyle trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Minibüs sürücüsü Genişyol "Ayakta 1 yolcum vardı. Bir taneden dolayı ceza yedim. Yani ekipleri görmemiştim. Bilseydim o yolcuyu da indirirdim" dedi.

Ekiplerin kent genelinde denetimleri devam ediyor.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 7 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Bakan Koca 'ağır hasta sayımız artıyor' diyerek son durumu açıkladı

Son dakika: Bakan Koca 'ağır hasta sayımız artıyor' diyerek son durumu açıkladı

Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

İşgalden kurtarılan kentte son durum

İşgalden kurtarılan kentte son durum

Son dakika | Vali Yerlikaya paylaştı: İşte koronavirüs denetimlerde son durum

Son dakika | Vali Yerlikaya paylaştı: İşte koronavirüs denetimlerde son durum

Sıradaki Haber