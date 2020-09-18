18.09.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul
İstanbul’da tüm otobüsler tek renk
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde alınan kararla özel halk otobüsleri, Ulaşım AŞ ve İstanbul Otobüs AŞ, İETT çatısı altında birleşti.
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul
Alınan karar ile megakentte tüm otobüsler tek renk olurken, İETT’nin sefer sayısı ise artacak. Kararla ilgili konuşan CHP’li Meclis Üyesi Mesut Kösedağı, “Seferler, metro güzergahlarına uygun olacak şekilde tekrar şekillendirilecek. Böylece İETT ilave mali yükten kurtulmuş olacak. Özel halk otobüsü şoförleri için de yeni bir dönem başlıyor. Tek tip kıyafet olacak, mesai saatleri ve sosyal haklarına düzenleme gelecek. İstanbul halkının toplu taşımadaki şikayetleri azalacak. Artık özel halk otobüslerinin İETT ve İBB tarafından gelir garantisi olacak. Sübvansiyon ödemeleri kalkacak” dedi.
Aleyna Çakır olayında Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAnkara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.