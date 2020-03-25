MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da utandıran görüntü sonrası flaş gelişme
ABONE OL
25.03.2020 - 12:51 | | DHA

İstanbul'da utandıran görüntü sonrası flaş gelişme

İstanbul'da yaşlı adama maske takarak başına kolonya döken kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da utandıran görüntü sonrası flaş gelişme

İstanbul'da yaşlı bir adamı durduran kişi,  zorla maske takarak başına kolonya döktü.  Görüntüler büyük tepkiye neden oldu.

Görüntüleri inceleyerek kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli Osman K.'yı gözaltına aldı. Osman K. sağlık kontrolünün ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

Osman K. sorgusunun ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevkedildi.

Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybettiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Yurt dışındaki vatandaşlarımıza en iyi hizmet etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çalışma başlattık. Dün akşam itibariyle 2 bin 121 öğrencimizi ülkemize getirdik." dedi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, yurt dışında corona virüsten 32 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Korkutan corona araştırması! Yüzde 40'ı belirti göstermiyor

Son dakika... Korkutan corona araştırması! Yüzde 40'ı belirti göstermiyor

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

Korkunç ölüm! 600 kiloluk balyanın altında kalarak can verdi

Korkunç ölüm! 600 kiloluk balyanın altında kalarak can verdi

Sıradaki Haber