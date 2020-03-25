25.03.2020 - 12:51 | | DHA
İstanbul'da utandıran görüntü sonrası flaş gelişme
İstanbul'da yaşlı adama maske takarak başına kolonya döken kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da yaşlı bir adamı durduran kişi, zorla maske takarak başına kolonya döktü. Görüntüler büyük tepkiye neden oldu.
Görüntüleri inceleyerek kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli Osman K.'yı gözaltına aldı. Osman K. sağlık kontrolünün ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.
Osman K. sorgusunun ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevkedildi.
Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybettiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Yurt dışındaki vatandaşlarımıza en iyi hizmet etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çalışma başlattık. Dün akşam itibariyle 2 bin 121 öğrencimizi ülkemize getirdik." dedi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, yurt dışında corona virüsten 32 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.