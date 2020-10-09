MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul’da yağmur sonrası şoke görüntü! Denize çöp aktı
ABONE OL
09.10.2020 - 10:02 | | İHA

İstanbul’da yağmur sonrası şoke görüntü! Denize çöp aktı

Boğaza dökülen Küçüksu Deresi yağmurdan sonra çöpe teslim oldu. Yağmur sonrası dereden boğaza çamur aktı. Küçüksu Deresi'nin içler acısı hali havadan görüntülendi.

İstanbul’da yağmur sonrası şoke görüntü! Denize çöp aktı

Küçüksu Deresi, geçtiğimiz yıllarda ıslah edilmişti. Yağmurdan sonra derenin son hali görenleri şaşkına çevirdi. Dere çöplere teslim olurken boğaza çamur akması dikkat çekti.

İstanbul’da yağmur sonrası şoke görüntü Denize çöp aktı

Küçüksu Atıksu Ön Arıtma Tesisinin olduğu bölgeden başlayarak İstanbul Boğazı ile birleşme noktasına kadar olan bölümün çamur aktığı ve çöp tabakası ile kaplandığı görüldü.

 

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan BMGK'ya 'Kapalı Maraş' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan BMGK'ya 'Kapalı Maraş' tepkisi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Böylesi görülmedi! Cep telefonuna 100 bin liralık bakış...

Böylesi görülmedi! Cep telefonuna 100 bin liralık bakış...

Sıradaki Haber