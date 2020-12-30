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30.12.2020 - 09:58 | | DHA

İstanbul'da yalancı bahar! '2021'de de sıcaklık artışının sinyali'

İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu görülüyor. Sıcak havaların tadını çıkarmak isteyen İstanbullular da kendilerini parklara attı. Yürüyüş yapan insanların yanı sıra yazlık kıyafetleriyle dolaşanlar dikkat çekiyor.

İstanbul'da yalancı bahar! '2021'de de sıcaklık artışının sinyali'


İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, DHA'ya yaptığı açıklamada “Aralık ayında ortalama sıcaklıklar 8-9 derecedir ama bugün sıcaklıklara baktığımızda sıcaklıklar 17 dereceyi gösteriyor dolayısıyla gerçekten normalin çok üzerinde bir havayla karşı karşıyayız" dedi.

 Prof. Dr. Hüseyin Toros, bu yılın 1880 yılından bu yana en sıcak yıllar arasında yer aldığını belirterek, “Bir küresel ısınma ile karşı karşıyayız, bunun yanı sıra iklimin kendi içerisinde salınımların da bir etkisi var. Dolayısıyla ikisi üst üste geldiği için böyle sıcak dönemlerin yaşanmasını normal buluyorum. Bu sıcak günler bitkilerde Isınmayla beraber 'yalancı bahar' diye isimlendirdiğimiz baharın geldiğini zannetme ve çiçekler açma durumu söz konusu oluyor. Bu çiçekler meyveye dönüştüğünde de bu sıcaklıkta yaşama imkânı yok. Bu çiçekler gelecek yılın açacak çiçeği olduğu için üründe de bir kayba yol açacaktır. 2021 yılının ilk aylarının da mevsim normallerin üzerinde geçeceği şeklinde tahminler var. Yani, 2020 yılı rekor sıcaklığı sıcakyaşamıştı, önümüzdeki yıl da bu sıcaklık artışının devam edeceği şeklinde sinyaller alıyoru

İstanbul’un göbeğinde “piton” operasyonu kameradaBeyoğlu’nda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, piton yılanı görünce şoke oldu. Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 3 metre uzunluğundaki piton ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyon kameralara da yansıdı.
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