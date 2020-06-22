İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? (23 Haziran) Metoroloji'den İstanbul hava durumu ve uyarısı

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ!



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredecek.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.



SARI UYARI GELDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’u ‘sarı’ kategoride uyardı. Yapılan yazılı uyarıda, “Yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) de önümüzdeki iki gün boyunca İstanbul genelinde yağışlı havanın etkili olacağı tahminini paylaşarak, yağışların yarın saat 10.00’da il genelinde kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olacağı uyarısında bulunmuştu.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU