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16.11.2020 - 10:06 |

İstanbul’da yasağı delen işletmelere polis baskını!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yasağa rağmen kağıt oyunu oynatan ve kurallara uymayan işletmelere baskın yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 65 şahsa “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 206 bin 700 bin lira idari para cezası uyguladı.

İstanbul’da yasağı delen işletmelere polis baskını!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetimlere hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında polis ekipleri, Çeliktepe, Çağlayan ve Gürsel Mahallelerinde kıraathane, kahvehane, kafeterya, nargile kafe ve restoranlarda sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı, yasağa rağmen kağıt oyunu oynatıldığı ihbarlarını aldı. İhbarları değerlendiren Kağıthane polisi, mekanlara baskın düzenledi.

65 KİŞİYE 206 BİN 700 LİRA CEZA

Baskın sonucunda nargile içerken, oyun oynarken yakalanan ve kurallara uyumayan 65 şahsa “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan yaklaşık 143 bin lira idari para cezası uyguladı. İlçe genelinde çok sayıda işletmenin denetlendiği uygulamalar ise kameralara yansıdı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, denetimlere hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

 

 

Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı, o anlar kameraya yansıdıPendik’te 2 hırsızın dükkan sahibi tarafından sopayla kovalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalledeki diğer dükkanlarda da hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen esnaf Necati Erkovan, “Artık canımızdan bezdirdiler" "dedi.
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