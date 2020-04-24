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24.04.2020 - 14:05 | | AA

İstanbul'da yasağın ardından ramazan sessizliği!

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, ramazanın da etkisiyle İstanbul'da cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı.

İstanbul'da yasağın ardından ramazan sessizliği!
İstanbul'da ramazan sessizliği!
İstanbul'da ramazan sessizliği!
İstanbul'da ramazan sessizliği!
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İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul ramazan ayına sakin girdi.

Avrupa Yakası'ndaki Kağıthane, Şişli ve Beyoğlu ile Anadolu Yakası'ndaki Üsküdar ve Kadıköy'deki cadde, meydan ve sahillerin boş olduğu gözlendi.

Kentin işlek caddelerinden Bağdat Caddesi ve Cadde Bostan'da da sessizlik hakim.

Polis ekipleri, kentin birçok noktasında önlem alarak, uygulama noktaları oluşturdu. Kısıtlama kapsamı dışında kalan vatandaşlardan kurum kimlik  kartı veya çalışma belgesi isteniyor.

Kentin işlek yollarından D-100 ve TEM'de trafik yoğunluğunun sabah  saatlerinde az olduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığınca alınan karar gereği, 09.00-14.00 saatleri arası  hizmet verecek bakkal ve marketlerde az sayıda vatandaş maskeleriyle alışveriş  yaptı, bazıları ise saat 09.00'dan önce gelerek marketlerin önünde sıra  oluşturdu.

Üsküdar'da zabıta ekipleri, market ve fırın önlerinde sosyal mesafeye  dikkat etmeleri için vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Silivri'de de cadde ve sokakların sakin olduğu, bazı vatandaşların  ihtiyaçlarını almak için yakın marketlere gittiği görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesine göre, vatandaşlar saat 14.00'e  kadar evlerine en yakın bakkal, market ve fırınlara giderek alışveriş  yapabilecek, hafta sonu ise bu işletmeler kapalı olacak.

 

  

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