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02.10.2020 - 05:18 | | DHA

İstanbul'da 'yasak' dinlemediler!

İçişleri Bakanlığı'nın corona virüsle mücadele kapsamında asker uğurlama törenlerini yasaklayan genelgesi aylar öncesinde yayımlandı. Yasağa rağmen, İstanbul'da ihlaller devam etti.

İstanbul'da 'yasak' dinlemediler!

 

Gece saatlerinde, Beyoğlu'nda kalabalık bir grubun oluşturduğu asker uğurlama konvoyu Kağıthane'ye geçerek, ara sokaklarda dolaştı. Konvoydaki vatandaşlar, sık sık 'En büyük asker bizim asker' şeklinde sloganlar attı.

İstanbulda yasak dinlemediler

Şehir turu atan konvoyun son durağı ise 15 Temmuz Şehitler Otogarı oldu. Ancak polis, asker uğurlamak için gelen konvoyu otogar girişinde durdurdu. Polis ekipleri, konvoyda bulunanlardan sadece askere gidecek kişilerin yakın akrabalarının otogara girmesine izin verdi.

İstanbulda yasak dinlemediler

POLİSTEN MASKE VE SOSYAL MESAFE UYARISI

Ekipler, asker uğurlamaya gelenlerin oluşturduğu kalabalığa hem otogar girişinde hem de otogar içerisinde sık sık sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı. Kalabalığın maske ve sosyal mesafe kurallarına genel olarak uyduğu gözlendi.

İstanbulda yasak dinlemediler

İSTİKLAL MARŞI VE ASKER SELAMI

Öte yandan, askere giden 3 genç, aileleriyle vedalaştıktan sonra otogarda İstiklal Marşı okuyup, asker selamı verdi.

İstanbulda yasak dinlemediler


İstanbulda yasak dinlemediler

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