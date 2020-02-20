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20.02.2020 - 09:09 | | İHA

İstanbul’da yaşayan Sivaslıların sayısı Sivas’ın nüfusunu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İstanbul’da ikamet edenlerin nüfusa kayıtlı olduğu ilk 10 ili açıkladı. Buna göre 2020 yılı nüfusu 15 milyon 519 bin 267 olan İstanbul nüfusunun 2 milyon 153 bin 513’ünü İstanbullular oluşturdu. İstanbulluları 764 bin 896 ile Sivaslılar izledi.

İstanbul’da yaşayan Sivaslıların sayısı Sivas’ın nüfusunu geçti

Bu verilerle birlikte İstanbul’da yaşayan Sivas nüfusuna kayıtlıların sayısı, TÜİK’in açıkladığı 2019 yılı "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları"na göre 7 bin 652 kişi azalarak 638 bin 956'ya gerileyen Sivas’ın nüfusunu geçti.

İstanbul’da ikamet edenlerin nüfusa kayıtlı olduğu iller sıralamasında Sivas’ı 560 bin 643 ile Kastamonu, 524 bin 259 ile Ordu, 494 bin 295 ile Giresun, 475 bin 271 ile Tokat, 430 bin 917 ile Erzurum, 428 bin 751 ile Samsun, 415 bin 688 ile Malatya, 413 bin 270 ile de Trabzon izledi. İstanbul'da yaşayıp, Sivas nüfusuna kayıtlı olmayıp kökenleri Sivas'a dayanan kişi sayısının ise 3 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

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