MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro seferleri normale döndü
ABONE OL
25.11.2020 - 19:19 | | DHA, AA

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro seferleri normale döndü

İstanbul'da Taksim metro istasyonunda bir kişinin intihar girişimi nedeniyle aksayan M2 Yenikapı-Hacıosman hattındaki seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonumuz işletmeye açılmış olup, seferlerimiz Yenikapı-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki seferler, Taksim istasyonunda bir kişinin intihar girişiminde bulunması nedeniyle Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyordu.


İstanbulda Yenikapı-Hacıosman metro seferleri normale döndü


Adıyaman'da kıraathane baskınıAdıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathanede oyun oynayan 23 kişiye idari para cezası uygulandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberleri | Bakan Koca '9 kat arttı' deyip korkutan tabloyu açıkladı! 24 saatte 28 bin 351 vaka

Son dakika haberleri | Bakan Koca '9 kat arttı' deyip korkutan tabloyu açıkladı! 24 saatte 28 bin 351 vaka

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

Son dakika: İçişleri'nden 81 ile yeni korona genelgesi! 4 gün boyunca...

Son dakika: İçişleri'nden 81 ile yeni korona genelgesi! 4 gün boyunca...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet