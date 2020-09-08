MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'daki iğrenç olayda flaş gelişme! O sözler cinsel taciz sayıldı
ABONE OL
08.09.2020 - 11:19 |

İstanbul'daki iğrenç olayda flaş gelişme! O sözler cinsel taciz sayıldı

İstanbul’da alışveriş yapmak için evinden ayrılan genç kadın sokakta kendisini takip eden bir kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Yardım çığlıkları atan genç kadına mahalleli polisi arayarak yardım edince sapık gözaltına alındı. Genç kadının şikayeti üzerine şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul'daki iğrenç olayda flaş gelişme! O sözler cinsel taciz sayıldı

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; İstanbul'da alışveriş yapmak için evinden ayrılan genç kadın sokakta kendisini takip eden bir kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Olay geçtiğimiz aylarda İstanbul Şişli'de meydana geldi. Alışveriş yapmak için evinden ayrılan genç kadın sokakta yürüdüğü sırada kendisini takip eden birinin olduğunu fark etti.

"İMDAT SAPIK VAR"

Hızlı adımlarla ilerleyen N.D., arkasından kendisini takip eden kişisinin hakkında 'Of şu bacaklara bak keşke benim olsa' şeklinde konuşarak sarkıntılık yaptığını fark edince ikili arasında tartışma yaşandı. Genç kadın 'Sapık var' diye bağırıp sarkıntılık yapan A.H.'den kurtulmak isteyince genç adam koşarak çevrede bulunan bir apartmana saklandı.

"ASTIM HASTASIYIM YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Çevrede bulunan vatandaşlar genç kadının çığlıkları üzerine 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.H., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Emniyette ifadesi alınan genç adam astım hastası olduğu için koştuğunu ve nefes nefese kaldığını bu sırada genç kadının kendisine dönerek 'Benim arkamdan ne dedin şerefsiz tacizci' şeklinde seslendiğini kendisinin de tartışmayı uzatmadan çalıştığı iş yerine döndüğünü belirtti.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Genç kadının şikayeti üzerine A.H., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma da olay sırasında çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden ikili arasında 8 saniyelik bir tartışma yaşandığını A.H.'nin üzerine atılı 'Cinsel Taciz' suçunu işlediğine kanaat getirerek hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

    Kilogramı 40 TL'ye çıkan sarımsağın turşusu da yok satıyorAntalya’da 28 yıl önce hobi olarak başladığı turşuculuk mesleğinde 239 turşu çeşidiyle 10 bin kavanoza ulaşan Mustafa Hazar, korona virüsle birlikte, doğal antibiyotik olan ve bugünlerde fiyatı 40 TL'ye yükselen sarımsağın turşusuna ilginin arttığını söyledi. Sarımsak turşusunun fiyatı, kavanozun büyüklüğüne göre 30 ile 120 TL arasında değişiyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TBMM personeli corona nedeniyle hayatını kaybetti!

    TBMM personeli corona nedeniyle hayatını kaybetti!

    Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

    Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

    Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

    Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

    Sarıyer'de rögardaki patlama anı kameralara yansıdı!

    Sarıyer'de rögardaki patlama anı kameralara yansıdı!

    Sıradaki Haber