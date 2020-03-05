05.03.2020 - 14:43 |
İstanbul’dan kalkan uçakta ‘koronavirüs’ iddiası!! Son dakika açıklaması yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından son dakika koronavirüs açıklaması yaptı. Koca, Singapur'da Kovid-19 tanısı konan Fransız yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün gözetim altında olacağını bildirdi.
Son dakika haberi I Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Singapur'da koronavirüs tanısı konan yolcunun Fransa vatandaşı olduğunu açıkladı.
Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Singapur’da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra’dan Singapur’a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır" dedi.
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