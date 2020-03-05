MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul’dan kalkan uçakta ‘koronavirüs’ iddiası!! Son dakika açıklaması yapıldı
ABONE OL
05.03.2020 - 14:43 |

İstanbul’dan kalkan uçakta ‘koronavirüs’ iddiası!! Son dakika açıklaması yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından son dakika koronavirüs açıklaması yaptı. Koca, Singapur'da Kovid-19 tanısı konan Fransız yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün gözetim altında olacağını bildirdi.

İstanbul’dan kalkan uçakta ‘koronavirüs’ iddiası!! Son dakika açıklaması yapıldı

Son dakika haberi I Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Singapur'da koronavirüs tanısı konan yolcunun Fransa vatandaşı olduğunu açıkladı.

Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Singapur’da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra’dan Singapur’a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır" dedi.

Aydın'da fuhuş operasyonu! 6'sı trans birey 11 kişi yakalandıAydın’ın Efeler ilçesinde, kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları öne sürülen şüphelilere düzenlenen polis operasyonunda, 6'sı trans birey 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u, adliyeye sevk edilirken, 2 trans birey, polisteki işlemleri sonrası serbest kaldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadınlar Günü 2020 ne zaman? Dünya Kadınlar Günü mesajları...

Kadınlar Günü 2020 ne zaman? Dünya Kadınlar Günü mesajları...

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

Sıradaki Haber