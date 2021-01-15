İstanbulkart bakiye sorgulama nasıl, nereden yapılır? Akbilimde ne kadar var?

Akbil nedir? İstanbul toplu taşıma araçlarında (metrobüs, otobüs, metro, marmaray, vapur, tramvay) kullanılan İstanbulkart (akbil) nasıl ve nereden alınır? Koronavirüs nedeniyle son dönemde İstanbulkart HES kodu eşleme işlemleri de gündeme geldi. 15 Ocak son işlem günü olan HES kodu İstanbulkart eşleştirmesi ile toplu taşıma araçlarında güvenli seyahat edilebilecek. İşte, akbil hakkında detaylar...

AKBİL NEDİR?

Akbil (Akıllı Bilet) İstanbul genelinde toplu ulaşımda kullanılan elektronik ücret toplama sistemidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELBİM tarafından geliştirilen Akbil'in patenti ve marka tescili büyükşehir belediyesine aittir. 2008 yılında toplu ulaşım için temassız kart teknolojilerinin kullanıma sürülmesi ile birlikte sistem ikinci plana alınmıştır. Akbil 31 Aralık 2014 itibarıyla kullanımdan kaldırılmıştır.

İSTANBULKART NEDİR?

İstanbulkart, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Belbim tarafından geliştirilip üretilen akıllı şehir kartıdır. Şehrin ulaşım araçlarında, tuvaletlerinde, Hamidiye otomatlarında, Migros alışverişlerinde ve sosyal tesisler gibi yerlerde kullanılabilmektedir.

İSTANBULKART BAKİYE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İnternetten bakiye sorgulamaları https://www.istanbulkart.istanbul/ üzerinden yapılabiliyor. Öncelikle online işlemler alanından üye olduktan sonra karta dair tüm detaylara ulaşılabiliyor.

İSTANBUL KART BAKİYE SORGULAMA EKRANI...

Mobil uygulamayla İstanbulkart (akbil) bakiye sorgulaması için Android veya IOS mağazalarından İstanbulkart uygulaması indirilmelidir. Uygulamanın indirilmesinin ardından üyelik açılır. Giriş yapıldıktan sonra bakiye sorgulama gerçekleştirilebilir.

İSTANBULKART NASIL ALINIR?

Bireysel Mavi Kart

bireysel.istanbulkart.istanbul adresindeki başvuru formuna kişisel bilgiler ve fotoğraf kaydederek online başvuru yapılabilir. İstanbulkart ve 6,35₺ kargo ücreti ödemesi, başvurunun son adımında gerçekleştiriliyor. Ardından İstanbulkart Başvuru Merkezinden şahsen teslim alma veya kargo bedelini ödeyerek adrese teslim şeklinde iki seçenek sunuluyor.

Anonim Kart

İstanbul genelinde tüm Bireysel ve Kurumsal temsilcilerimizden ya da Biletmatiklerden (Otomatik Dolum/Satış Makineleri) Anonim İstanbulkart’ınızı temin edebilirsiniz.

İndirimli Kart

Toplu ulaşımda uygulanan indirimli tarifeyi kullanmaya hak kazanan kişilere verilen kişisel kartlardır. Sadece; öğrenciler, öğretmenler ve 60 yaş kullanabilir.

Ücretsiz Kart

Toplu ulaşımda uygulanan ücretsiz tarifeyi kullanmaya hak kazanmış kişilere verilen kişisel karttır. Çeşitli mesleklere dahil olanlar, özel durumu olanlar ve 65 yaş üstü kullanabiliyor.

Sınırlı Kullanım Kartı

İstanbul genelinde hizmet veren temsilcilerden temin edilebilir. Ayrıca 1000’e yakın Biletmatik’ten de Sınırlı Kullanımlı Kart satışı yapılmaktadır.