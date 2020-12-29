İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart HES kodu tanımlama ekranı için TIKLA!

İstanbulkart'a HES kodu yükleme ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri arasında İstanbulkart'a hes kodu yükleme geldi. Bu detay sonrasında İstanbulkart'ı olanlar HES kodu eşleştirme ve tanımlama ekranını araştırmaya başladılar. Peki İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır?

İSTANBULKARTA HES KODU EKLEME NASIL YAPILIR?

HES Kodu eşleştirmesi, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.

T.C. kimlik numarası, ad, soyadı, doğum tarihi, mail adresi, kart numarası, telefon numarası ve HES kodu girilmesi isteniyor. Ardından ekranın devamında yer alan işaretlenmesi gereken butonlar onaylandıktan sonra 'kaydet' butonuna basmanız yeterli oluyor.

İSTANBULKART'A HES KODU TANIMLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBULKART HES KODU EKLEME SON GÜNÜ NE ZAMAN?

İstanbulkart'a hes kodu ekleme son günü 15 Ocak 2021'dir.