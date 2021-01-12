MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbullular akın etti! Son 3 gün
ABONE OL
12.01.2021 - 12:45 | | DHA

İstanbullular akın etti! Son 3 gün

Koronavirüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan İstanbul kartlarına HES kodu zorunluluğu getirildi. 3 gün sonra uygulanmaya başlanacak yeni tedbir için akbil bayilerinin önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu.

İstanbullular akın etti! Son 3 gün

İstanbul'da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkartlara koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihi ile HES kodu zorunluluğu getirildi. Bu tarih itibarıyla kodunu kartına tanımlatmamış olanlar toplu taşıma kullanamayacak. Eşleme, internet üzerinden yapılabildiği gibi İstanbul Kart Dolum Merkezleri'nde de yapılabiliyor.

Avcılar'da da İstanbul Kart Dolum Merkezi önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu. Uygulamaya 3 gün kala vatandaşlar kartlarını eşlemek için bayilere akın ediyor. Kimisi uzun süre kuyrukta beklediğini söylerken, uygulamayı gereksiz bulanlar da var.

KUYRUK UZADIKÇA UZUYOR

Uzun süre kuyrukta beklediğini söyleyen Arif Akbal, "Kartları güncelleyeceğiz onun için bekliyoruz kaç dakikadır. HES kodunu eşleyecekmişiz. 3 gün sonra kullanamayacağız doğru. Yenilemeye çalışıyoruz biz de" dedi. 61 yaşındaki Gülten Şimşek ise, "Kartı alayım, sonra da HES kodu alacağım. 61 yaşındayım ben. Bana yasak yok sanırım. Evde duramıyoruz ne yapalım. Kızıma gidiyorum, torunlarıma gidiyorum." diye konuştu.

Bir başka vatandaş da "Yarım saattir bekliyorum. Hep erteledim kaç zamandır böyle sona kaldım şimdi. Mecbur olmasa yapmazdım ama ne yapalım mecbur" şeklinde konuştu.

İstanbullular akın etti Son 3 gün

İstanbullular akın etti Son 3 gün

İstanbul'da korku dolu anlar! 'Felaket bu...'Eyüpsultan'da yokuş yukarı çıktığı sırada İSKİ'ye ait bir kamyondan düşen künk caddede üç otomobile çarptı. Araçlar zarar görürken, görgü tanıklarının ifadelerine göre o sırada yoldan geçen anne ile kızının çevredekilerin uyarısıyla faciadan kıl payı kurtuldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aşıla ne demek? Aşıla nasıl indirilir? Aşıla ile aşılama takvimi kontrol et

Aşıla ne demek? Aşıla nasıl indirilir? Aşıla ile aşılama takvimi kontrol et

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Eren Operasyonları başladı

Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Eren Operasyonları başladı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet