İstanbullular meydanlar için seçimini yaptı

19 Ekim’de başlayan oylamada İstanbullular TC kimlik numaraları ile istanbulsenin.org üzerinden oylarını kullandı. Toplamda 352 bin 784 oy kullanılırken Taksim Meydanı proje yarışmasını Şerif Süveydan’ın liderliğindeki 15 No’lu proje 86 bin 597 oy alarak kazandı. İdarenin birincilik ödüllerini açıklamasının ardından jüri üyelerinin kararları da kamuoyu ile paylaşılacak. Her üç bölgede yarışmayı kazanan projeler için sözleşme yapılacak. Uygulama çizimlerinin tamamlanmasının ardından meydanlar, İstanbullulara hizmet verecek.

“İstanbul Kamusal Mekânlarına Kavuşuyor” temasıyla hazırlanan proje için 25 günlük sürede 352 bin 784 kişi en beğendikleri proje için oy verdi. Taksim Meydanı projesinde mücadeleyi 86 bin 597 oyla Taksim Kollektifi ismiyle 15 numaralı proje kazandı. Bakırköy’deki yarışmanın galibi 24 bin 782 oyla 12 numaralı proje oldu.

‘Çok mutluyuz’

Taksim Meydanı projesinin kazananı Şerif Süveydan, ekip olarak çok mutlu olduklarını belirterek, “Oylamaya katılan herkese çok teşekkür ederiz. Bundan sonrası için bir merhale aşılmış diyebiliriz. Yine katılımcı bir süreçle bundan sonrası da planlanacak. Bundan sonrası içinde İstanbullu yine söz sahibi olacak” diye konuştu.