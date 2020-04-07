Ä°stanbul'un giriÅŸ - Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda denetimler devam ediyor

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n genelgesinde yer alan istisnai durumlar dÄ±ÅŸÄ±nda ÅŸehre girmek isteyen araÃ§lara izin verilmiyor, ÅŸehirden Ã§Ä±kmak isteyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ise trafik polisleri tarafÄ±ndan geri Ã§evrilirken denetimler devam ediyor. TEM Otoyolu ÅžekerpÄ±nar mevki ve Tuzla D-100 Karayolu'ndaki denetimlere saÄŸlÄ±k ekipleri ve Ã¶zel harekat polisleri de eÅŸlik ediliyor. Denetim noktalarÄ±nda sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ateÅŸleri Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼p seyahat izin belgelerine bakÄ±lÄ±rken seyahat belgesi olamayanlar izin verilmiyor. Ä°zinleri olmayan TIR ve kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerine de ceza kesiliyor. Trafik polislerin Ä°stanbul'a giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktalarÄ±nda denetimleri sÃ¼rÃ¼yor.Â