Ä°stanbul'un giriÅŸ - Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda denetimler devam ediyor

07.04.2020 - 03:29 | | DHA
Ä°stanbul'un giriÅŸ - çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda denetimler devam ediyor
KORONAVÄ°RÃœSÂ ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Ä°stanbul'a giriÅŸ- Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±n Cuma gÃ¼nÃ¼ durdurulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ekiplerin denetimleri ÅŸehrin giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktalarÄ±nda devam ediyor.Â
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n genelgesinde yer alan istisnai durumlar dÄ±ÅŸÄ±nda ÅŸehre girmek isteyen araÃ§lara izin verilmiyor, ÅŸehirden Ã§Ä±kmak isteyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ise trafik polisleri tarafÄ±ndan geri Ã§evrilirken denetimler devam ediyor. TEM Otoyolu ÅžekerpÄ±nar mevki ve Tuzla D-100 Karayolu'ndaki denetimlere saÄŸlÄ±k ekipleri ve Ã¶zel harekat polisleri de eÅŸlik ediliyor. Denetim noktalarÄ±nda sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ateÅŸleri Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼p seyahat izin belgelerine bakÄ±lÄ±rken seyahat belgesi olamayanlar izin verilmiyor. Ä°zinleri olmayan TIR ve kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerine de ceza kesiliyor. Trafik polislerin Ä°stanbul'a giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktalarÄ±nda denetimleri sÃ¼rÃ¼yor.Â
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca'dan Avrupa karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmasÄ±: Tedbirleri en erken alan bizizSaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirleri, Avrupa bazÄ±nda gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. Ä°zolasyonda baÅŸarÄ±lÄ± olursak, erken tedbir avantajÄ±ndan tam olarak yararlanabiliriz.