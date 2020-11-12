Ä°stanbul'un ilk sigara cezalarÄ±

Solunum yoluyla kolayca bulaÅŸan koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n yayÄ±lÄ±mÄ±nÄ± Ã¶nlenmek iÃ§in, bugÃ¼nden itibaren Ä°stanbul'da trafiÄŸe kapalÄ± cadde, sokak ve toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nÄ±n duraklarÄ± gibi yerlerde sigara iÃ§ilmesi yasaklandÄ±.

YasaÄŸÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesiyle harekete geÃ§en BeyoÄŸlu Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri Taksim MeydanÄ± ve Ä°stiklal Caddesi'nde polis aracÄ± ve drone ile anons yaparak vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±. YasaÄŸa uymayanlar tespit edilerek para cezasÄ± kesildi. Ceza yazÄ±lan kiÅŸiler "Yasaktan haberimiz yoktu. ArtÄ±k dikkat edeceÄŸiz" dedi.Â