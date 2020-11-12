Ä°stanbul'un ilk sigara cezalarÄ±

Solunum yoluyla kolayca bulaÅŸan koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n yayÄ±lÄ±mÄ±nÄ± Ã¶nlenmek iÃ§in, bugÃ¼nden itibaren Ä°stanbul'da trafiÄŸe kapalÄ± cadde, sokak ve toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nÄ±n duraklarÄ± gibi yerlerde sigara iÃ§ilmesi yasaklandÄ±.
YasaÄŸÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesiyle harekete geÃ§en BeyoÄŸlu Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri Taksim MeydanÄ± ve Ä°stiklal Caddesi'nde polis aracÄ± ve drone ile anons yaparak vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±. YasaÄŸa uymayanlar tespit edilerek para cezasÄ± kesildi. Ceza yazÄ±lan kiÅŸiler "Yasaktan haberimiz yoktu. ArtÄ±k dikkat edeceÄŸiz" dedi.Â
Son dakika... Ä°zmir'de korkutan görüntü! SÄ±cak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ä°zmir depremi için raporunu hazÄ±rladÄ±. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarÄ±nda sÄ±cak sularÄ±n yüzeye çÄ±kmasÄ±nda artÄ±ÅŸ var. Bu doÄŸal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceÄŸi anlamÄ±na gelmez" dedi. DEÜ Ä°nÅŸaat MühendisliÄŸi Bölümü YapÄ± Ana Bilim DalÄ± ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "YÄ±kÄ±lan binalarÄ± incelediÄŸimizde perde sistemleri yeterince yok. KolonlarÄ± yetersiz. ZayÄ±f malzeme, betonun kalitesizliÄŸi, donatÄ±larÄ±n doÄŸru yerleÅŸtirilmemesi, yapÄ±sal düzensizlikler nedeniyle aÄŸÄ±r hasarlar ve yÄ±kÄ±lmalar meydana geldi" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.