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22.09.2020 - 09:52 |

İstavrit nasıl yapılır? İstavrit pişirme teknikleri, malzemeleri ve tarifi

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam salaş balıkçı menüsü yapılıyor. Menüde istavrit de yer alıyor. Peki İstavrit nasıl yapılır ve nasıl pişirilir? İşte mutfağımızın en sevilen yiyeceklerinden biri olan istavrite dair bilinmesi gerekenler...

İstavrit nasıl yapılır? İstavrit pişirme teknikleri, malzemeleri ve tarifi

Fırında istavrit tarifi ile evinize balık kokusu sinmeden nefis bir balık yemeği hazırlayabileceksiniz. Eviniz balık kokmadan kızartma tadında istavrit hazırlamak isteyenler aşağıda vermiş olduğumuz tarife bayılacaklar. İşte kızartma tadında fırında istavrit tarifi.

Malzemeler

Yarım kilo istavrit
500 gr mısır unu
Dilediğiniz miktarda zeytinyağı
Dilediğiniz miktarda tuz

Fırında istavrit nasıl yapılır?

İlk olarak fırınınızı 180 derecede ısıtın.
Sonrasında fırın tepsisinin içerisine pişirme kâğıdı yerleştirin.
Pişirme kâğıdının üzerine yeterli gördüğünüz miktarda zeytinyağı ekleyin. Ancak pişirme kağıdı zaten yağlı olduğu için dökmüş olduğunuz zeytinyağını abartmamanızı öneririz.
Balıkları iyice temizledikten sonra mısır ununa bulayın.
Mısır ununa bulamış olduğunuz balıkları tepsinin içerisine yerleştirin.
Son olarak üzerinde tekrar bir miktar zeytinyağı gezdirip, önceden ısıtmış olduğunuz fırının içerisine atın.

Afiyet olsun…

İstavrit balığının faydaları

İstavrit nasıl yapılır İstavrit pişirme teknikleri, malzemeleri ve tarifi

İstavrit balığının lezzetli olduğu kadar sağlık açısından da birçok faydası bulunmaktadır. İstavrit balığının faydalarını açıklamak gerekirse şu şekilde sıralayabiliriz;

İstavrit, hormon seviyesini düzenler ve kan damarlarının esnekliğini korumada etkilidir. Kansere sebep olan faktörleri elimine ederek bu hastalığa karşı vücudu korur. Kötü kolesterol seviyesini ve yüksek kan basıncını düşürür.

Migren ağrılarına, eklem rahatsızlıklarına iyi gelir. Beynin aktivitesini destekleyerek hafızayı da güçlendirir. Kalp sorunlarını, iç organlarda yaşanan problemleri önler. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve metabolizmayı düzenler.

Bu kadar faydalı bir balık olan istavrit diğer balıklar gibi omega-3 yağ asitleri açısından da zengindir. Ancak emziren anneler ve hamileler istavritten uzak durmalıdır.

 

 

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