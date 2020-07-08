İşte Irak’ın kuzeyindeki Mehmetçik pençesi! TSK 37 noktada üs oluşturdu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak’ın Haftanin bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik 17 Haziran’da başlattığı, “Pençe-Kaplan Harekâtı” plan kapsamında devam ederken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 6 Temmuz itibarıyla Kuzey Irak’taki son durumu gösteren haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre bazı yerlerde sınırdan 40 km. derinlikte olmak üzere iç kesimlere konuşlanan TSK, bölgede 37 noktada üs oluşturdu. TSK’nın özellikle Zaho ile İran sınır hattındaki Sidekan’da örgütün faaliyetlerini bitirmeye yönelik yoğun önlemler alması dikkati çekti.

Birçok stratejik tepede kontrolü sağlayan TSK, karadan ve havadan operasyonlarını sürdürüyor. Hantur Dağı ile Şeraniş kasabası hattını kontrol altına alması ile Haftanin’in büyük bölümünde denetim sağlayan TSK, Metina bölgesine yöneldi.

Metina hattında Avaşin-Basyan bölgesine ulaşan TSK, bölgedeki Keri Dağı’na indirme yaptı. Dağlık bölgede yer yer çatışmaların yaşandığı bildirildi.

40 km derinlikte

Sınır hattındaki birçok noktada sıcak takip sürerken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı önceki gece, TSK’nın Kuzey Irak’taki operasyon ve üslenme alanlarına ilişkin bir harita yayımladı.

Bölge genelinde toplam 37 noktaya konuşlanan TSK’nın oluşturduğu üslerin yanı sıra terör örgütü PKK’nın bölgedeki kamp alanlarına ilişkin detayların da yer aldığı haritaya göre, TSK’nın üs noktaları sınır hattının yanı sıra iç kesimlere uzanan Başika kasabası, Selahaddin kenti ile Soran bölgesine kadar uzanıyor. TSK’nın Şırnak sınır hattındaki Kuzey Irak’ın Zaho ile İran sınır hattında yer alan Sidekan kasabaları çevresinde çok sayıda noktaya konuşlanması dikkat çekiyor.

TSK’nın iki bölgede, örgütün sınır hattından iç kesimlere uzanan geçiş yollarını büyük oranda kapattığı bildiriliyor.

PKK’nın bölgedeki kamplarının bulunduğu her alana TSK tarafından askeri üs kurulurken, bu bölgeler sıcak çatışma ve yoğun hava saldırılarının gerçekleştiği noktalar olarak dikkat çekiyor.

Bölgedeki peşmerge kaynaklarınca ise, TSK’nın Zaho’nun Derkar ve Batufa kasabaları arasındaki sınırda bazı yerlerde 15 km., bazı yerlerde ise 30-40 kilometre derinlikteki alanda kontrolü sağladığı, harekâtın başlangıcından bu yana, Batufa ve Derkar beldeleri arasındaki sınır hattında 12 stratejik noktaya takviye güç konuşlandırdığı ileri sürülüyor.