İşte Kovid-19 savaşçısı bilim insanları

Türkiye’nin birçok üniversitesinden gelerek kurulda görev alan bilim insanları salgının yayılmaya başladığı günden bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında Kovid-19’a karşı mücadelesini sürdürüyor. Kurul üyeleri arasında daha önce Ebola’ya karşı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çalışma grubunda görev almış Prof. Dr. Ateş Kara da bulunuyor. Bilim Kurulu şimdiye kadar Vuhan’dan Türk vatandaşlarının getirilmesi, uçuşların yasaklanması, kara sınır kapılarının kapatılması ve referans hastanelerin belirlenmesine kadar uygulanacak tedavi ve tedbirlere kadar birçok karara imza attı.



Ocak ayında oluşturuldu



Türkiye, DSÖ salgına karşı acil durum ilan etmeden önce koronavirüs tehdidine yönelik ilk adımını Bilim Kurulu’nu oluşturarak attı. Sağlık Bakanlığı, virüsün ortaya çıkmasının ardından ocak ayının ilk günlerinde Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden alanında yetkin, yazdıkları bilimsel makalelerine yurt dışından da atıf yapılan akademisyenleri Yeni Koronovirüs Bilim Kurulu’na davet etti. 25’i aktif biri emekli olmak üzere toplam 26 bilim insanının oluşturduğu kurulun başkanlığını Sağlık Bakanı Koca yapıyor. Bir yandan küresel tehdit oluşturan Kovid-19’u Türkiye’den uzak tutmaya dönük tedbirleri süratle hayata geçirmeye çalışan kurul, öte yandan da sosyal medya gibi çeşitli mecralarda salgınla ilgili gerçeği yansıtmayan, bilimsel olmayan bilgi ve önerilere karşı mücadele yürütüyor, vatandaşları doğru bilgilendirmeye çalışıyor.



Ebola savaşçısı



Kurulda görev yapan isimlerden bazıları uluslararası alanda da tanınıyor. Bu isimlerden biri daha önce DSÖ’de danışmanlık yapan Prof. Dr. Ateş Kara. DSÖ’de çeşitli dönemlerde farklı enfeksiyon tablolarına karşı danışmanlık görevi üstlenen Kara, Ebola’nın Afrika’dan dünyaya yayılışını önlenmek için kurulan 25 kişilik çalışma grubunda da yer almıştı. Kara, şu anda kurulda birlikte çalıştığı Doç. Dr. Şebnem Erdinç ile birlikte o dönemde Türkiye için, “Ebola virüs hastalığı bilgilendirme ve vaka yönetim rehberi” hazırlamıştı. Kurulda enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları çoğunlukta bulunurken, çocuk enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanlarıyla birlikte koronavirüs tahlillerinin yapıldığı Ulusal Viroloji Laboratuvarı’ndan da bir temsilci bulunuyor. Sağlık Bakanlığı’ndan Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi, Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi ile Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanları da kurul üyesi.



26 KİŞİLİK BİLİM KURULU

Çin’den dünyaya yayılan Kovid-19 salgınının hemen ardından Sağlık Bakanlığı çağrısıyla 26 bilim insanının bulunduğu Bilim Kurulu oluşturuldu. Kurul üyeleri arasında Dünya Sağlık Örgütü’nün ebolayla mücadele grubunda yer alan bilim insanları da bulunuyor.



Prof. Dr. Ateş Kara (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları). Prof. Dr. Ateş Kara (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları). Prof. Dr. Levent Akın (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Epidemiyoloji). Prof. Dr. Tevfik Özlü (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi-Göğüs Hastalıkları). Prof. Dr. Ayşegül Füsun Eyüboğlu (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi- Göğüs Hastalıkları).Prof. Dr. Recep Öztürk (İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji). Prof. Dr. Firdevs Aktaş (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji-Emekli).Prof. Dr. Serhat Ünal (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji).Prof. Dr. Alpay Azap (Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji).Prof. Dr. Yeşim Taşova (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji). Prof. Dr. Hasan Tezer (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları). Doç. Dr. Şebnem Erdinç (Sağlık Bilimleri Üniversitesi-SBÜ Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji).Prof. Dr. Aydın Yılmaz (SBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Göğüs Hastalıkları). Prof. Dr. Rahmet Güner (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji). Prof. Dr. Canan Ağalar (SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji). Prof. Dr. Müşerref Şule Akçay (Başkent Ünv. Tıp Fakültesi-Göğüs Hastalıkları).Prof. Dr. Akın Kaya (Ankara Ünv. Tıp Fakültesi-Göğüs Hastalıkları). Prof. Dr. İlhami Çelik (Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji). Prof. Dr. Levent Yamanel (SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları). Prof. Dr. Zeliha Tufan Koçak (YÖK Yürütme Kurulu Üyesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji). Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz (İstanbul Tıp Fakültesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji). Prof. Dr. Mehmet Doğanay (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji). Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu (Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu). Doktor Ayla Aydın (Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanı). Ali Göktepe (Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanı). Prof. Dr. Selçuk Kılıç (Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanı).Cemil Güneş (Hukuk Müşaviri).