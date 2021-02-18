18.02.2021 - 10:26 |
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı için son tarih ne?
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan işten çıkarma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Daha önce ertelenen tarih için belirlenen son süre ne oldu? Vatandaşlar işten çıkarma yasağı ne zaman son bulacak? İşte son detaylar...
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya alınan işten çıkarma yasağının bitiş tarihi araştırılıyor. Peki, son tarih yine ertelendi mi?
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanlığı'nın "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı. Mart 17'de yasak son buluyor.
Aile Sağlık Merkezinde rezalet! Pantolununu indirip çalışanlara küfrettiŞoke eden olay Diyarbakır'da yaşandı. Bir kişi 65 yaş üstü kişilere koronavirüs aşısı yapıldığı sırada Aile Sağlığı Merkezine geldi. Pansuman odasına giren kişi pantolununu indirdi. Gelen son dakika haberine göre; hemşire Sermin Yokuş yaşanan o anları anlattı. İşte haberin detayları...