İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla işten çıkarma yasağının uzatılmasına karar verilmişti. Fesih hakkını ise sadece işçinin kullanması üzerinde duruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işte çıkarma yasağına yönelik alınan yeni kararı duyurdu. Buna göre, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne kadar uzatıldı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesini içeren 10'uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan sürelerin 17 Kasım’dan itibaren 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.

FESİH YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Koronavirüs sürecinde çalışanın mağdur olmaması ve mağduriyetlerin giderilmesi adına işçinin, iş veren tarafından iş aktinin sonlandırılmasını engellemeyi amaçlayan işten çıkarma yasakları 2 ay daha uzatıldı. Böylece yasaklar 2021 Ocak ayına kadar geçerli hala geldi.