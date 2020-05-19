Dün 8. kez Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı gerçekleşti. Topalntıda birçok konu hakkında önemli kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıkladı. Cumhurhurbaşkanı bir de halkı 19 Mayıs'ta İstiklal Marşı okumaya davet etti. Bu gelişmenin hemen ardından özellikle bugün 'İstiklal Marşı ne zaman, saat kaçta okunacak?' soruları sorulmaya başlandı.

İSTİKLAL MARŞI NE ZAMAN OKUNACAK?

Bugün İstiklal Marşı saat 19.19'da okunacak. Ülkemizde tüm stadyumlar ışıklandırılarak, seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ederken, şu sözlere yer verdi: "Bundan 101 yıl önce bir 19 Mayıs günü Samsun'a ayak basarak İstiklal Mücadelesi'nin ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı tazimle yad ediyorum. Yine bu arada az önce Kars Kağızman'da bir askerimiz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Yine yarın diğer faaliyetlerin yanı sıra saat 19.19'da ülkemizde tüm stadyumlar ışıklandırılarak, seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizin tüm fertlerini aynı saatte evlerinin pencerelerinden veya balkonlarından İstiklal Marşı okumaya davet ediyoruz. Bugün 1944'te Stalin'in emriyle yüz binlerce Kırım Türk'ünün yurtlarından sürgün edilişinin ve topraklarının işgalinin 76. yıl dönümüdür. Sürgüne özellikle dikkati çekiyorum. Bu sürgünde şehit olan Kırım Tatarlarımızı rahmetle yad ediyor, Kırımlı kardeşlerimizin daima yanında bulunmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum."