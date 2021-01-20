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20.01.2021 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

İstiklal’de ‘Size Emanetiz’ sergisi

Kovid-19 salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının insan üstü çabasını gösteren fotoğraflardan oluşan “Size Emanetiz” sergisi İstiklal Caddesi’nde açıldı.

İstiklal’de ‘Size Emanetiz’ sergisi

Beyoğlu Belediyesi’nce, Türkiye’nin girişimiyle 2021’in Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘Sağlık Çalışanları Yılı’ ilan edilmesi kapsamında oluşturulan sergide, aralarında Milliyet gazetesi foto muhabiri Ünal Çam’ın da bulunduğu 13 foto muhabirinin 30 fotoğrafı yer aldı. 24 Ocak’a kadar açık kalacak sergide Kovid-19 yoğun bakım ünitelerinde görevli sağlık çalışanlarının salgınla mücadelesi fotoğraflarla anlatıldı. Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Kıymetli sağlık çalışanlarımız... Özveriniz, fedakarlığınız ve yoğun gayretleriniz için sizlere minnettarız” dedi.

Fotoğraf: Ünal Çam

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