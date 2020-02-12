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12.02.2020 - 10:23 |

İsveçli çiftin bebeğine Sağlık Bakanlığı sahip çıktı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan İsveçli çiftin, özel hastanedeki tedavi masraflarını karşılamakta zorlandıkları, yoğun bakım ünitesinde yatan bir aylık bebekleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın  talimatıyla Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

İsveçli çiftin bebeğine Sağlık Bakanlığı sahip çıktı!

İsveçli çiftin bebeğine Sağlık Bakanlığı sahip çıktı  - Özel  bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatan bir aylık bebeğin tedavisine Antalya  Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam edilecek

Geçen yıl Alanya'ya yerleşen İsveç vatandaşı Ida Svarvarefelt (25) ve Ted Nyquist'in (38) ocak ayında erken doğumla dünyaya gelen kızları Alicia, beyin kanaması geçirmesi, midesinde gaz ile enfeksiyon bulunması nedeniyle yoğun bakım  ünitesinde tedaviye alındı. Özel hastanede günlük 1500 lirayı bulan hastane masraflarını karşılamakta zorlanan İsveçli çift, sosyal medyadan kampanya başlatarak seslerini duyurmaya çalıştı.

İsveç'te yaşayan Konya'nın Kulu ilçesinden vatandaşlar, ailenin yardım  isteğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya iletti. Konuyla ilgilenen Sağlık Bakanı  Koca, Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bebekle ilgilenilmesi için talimat verdi.

Kuvöz içerisindeki Alicia bebek, ambulansla özel hastaneden alınarak  Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, "İsveç'te Uluslararası Demokratlar Birliği İsveç Başkanı Özer Eken'in  olayı bize aktarmasından itibaren çiftin bebeklerinin durumunu Sağlık Bakanımız  Fahrettin Koca'ya ilettik. Sayın Koca da olayın yakından takip edilmesini  istedi.'' dedi.

Sağlık Bakanlığının kendileri ile yakından ilgilenmesinden dolayı  mutluluk duyduklarını belirten Ted Nyquist ve Ida Svarvarefelt çifti ise Bakan  Fahrettin Koca ile sosyal medyada yardım kampanyasına katılanlara teşekkür etti.

 

 

 

 

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