İşyeri Nasıl Yazılır? İş Yeri Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? İşyeri Kelimesinin Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumunun sitesinde sıklıkla kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. En çok birleşik kelimeler de hatalar yapılmaktadır. Bu kelimelerden birisi de İşyeri kelimesidir.



İŞ YERİ NE DEMEK:

1- Bir görevin yapıldığı yer.

2- İşçinin iş sözleşmesine göre çalıştığı yer.

İŞ YERİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin iş yeri mi, işyeri mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı iş yeri şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

işyeri (Yanlış kullanım)

iş yeri (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Hafta sonları iş yeri kapalı olduğu için dinlenmek için zamanı oluyor.”