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01.04.2020 - 23:34 | | DHA

İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiye'ye duygu dolu mesaj

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfektanlar, askeri kargo uçağıyla İtalya'ya ulaştı. Malzemelerin ulaşmasının ardından Milano'da yaşayan Ernest Gabrielle Scrocchi isimli 10 yaşındaki çocuk, Türkiye'ye duygu dolu teşekkür mesajı yolladı.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde, koronavirüs salgınına karşı maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezenfektan üretildi. Bakanlık bünyesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen malzemelerin, koronavirüs salgını ile mücadele eden İtalyanın ihtiyaçları doğrultusunda, askeri uçakla İtalya'nın başkenti Roma'ya gönderildi.

İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiyeye duygu dolu mesaj

Malzemelerin ulaşmasının ardından Milano'da yaşayan Ernest Gabrielle Scrocchi isimli 10 yaşındaki çocuk, Türkiye'nin İtalya'ya yardımlarından dolayı duygu dolu bir video yayımladı. Scrocchi videoda, "Türk halkına ve Türk devletine İtalyaya yaptıkları bu yardım için teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Türk halkı" ifadelerini kullandı.

 

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım, İtalya'ya ulaştıTürkiye'nin, Avrupa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının merkez üssü konumundaki İtalya'ya yardım malzemeleri, başkent Roma'ya ulaştı.
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