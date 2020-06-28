28.06.2020 - 11:21 | | DHA
İTÜ'de sınav heyecanı
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 Milyon 437 bin 119 öğrencinin katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sınavı başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) sınava girecek öğrenciler erken saatlerde okula gelerek saati beklemeye başladı. Sınav saatinin yaklaşmasıyla öğrenciler sosyal mesafe kuralı doğrultusunda içeri alınırken, okul girişlerinde görevliler açtıkları stantlarda öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtımı yaptı.
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.30 itibarı ile başladıTürkiye’de 81 ilde Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması başladı. İstanbul’da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte yollarda yoğunluk azaldı. Boş kalan yollar havadan görüntülenirken, trafik polisi ise uygulama yaparak sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.