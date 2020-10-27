İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında flaş karar!

FETÖ iddialarının ardından İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Kavuncu'nun avukatı Alper Akdoğan, soruşturmanın 22 Ekim'de başlatıldığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı. Kavuncu'nun avukatı Alper Akdoğan, soruşturma iddialarını doğrulayarak bugün başsavcılığa giderek ifade vermeye hazır olduklarını ve Buğra Kavuncu'nun, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmasından sonraki gün 22 Ekim'de soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

KAVUNCU TWİTTER'DAN PAYLAŞIM YAPTI

Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden de "Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, savcılık makamına verilemeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim. Bu sabah avukatlarım, Savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım" şeklinde paylaşım yaptı. İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da 21 Ekim'de partililerle birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.