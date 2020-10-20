İYİ Parti’de ‘FETÖ'cü’ tartışması

Özdağ, “Kendisi FETÖ’nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk İş Adamları Derneği’nin başkan yardımcılığını yapmış. Çok net söylüyorum; sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsan, öncesinde ve sonrasındaki başkan FETÖ’cüyse, bu arada FETÖ’yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu ve olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım ve tekrarladım. Meral Hanım ‘Devlette bilgi yok’ dedi, ben de diyorum ki devlet her bilgiyi paylaşmaz. Bir de açık bilgiler var, bu bilgilere baktığınızda FETÖ’nün kendi yapılanması içerisinde kendi elemanları dışında kimseyi getirmediğini biliyoruz. Ben ne söylediğini gayet iyi bilerek yıllardan beri terör ve güvenlik konusunda çalışan biriyim” dedi.

Yayına bağlanan Kavuncu ise Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Kavuncu, “Büyük bir üzüntüyle ve öfkeyle dinledim. Davaya, partiye zarar verecek bir tartışmayı sağlıklı bulmadım. Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım” diye konuştu.