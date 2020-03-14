İyiliğin somut hali: ‘Bir Adım Bir Yudum’

Çoğunluğunu gezginlerin oluşturduğu InterTurkey ailesi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Afrika’da çektiği fotoğraflarıyla dikkat çeken fotoğraf sanatçısı Gökhan Emre Akıl’la yolu kesişen grup, ülkede su kuyusu açmaya hazırlanıyor. ‘Bir Adım Bir Yudum’ adı verilen projeyi, InterTurkey gruplar admini Bilal Özdemir anlattı: “Akıl, 17 yaşından beri dünyayı geziyor. Afrika’da fotoğraf çekip sergi açıyor ve elde ettiği gelirle de su kuyuları açıyor, yardımlar yapıyor. Yollarımız kesişti, gönlü güzel bu genç fotoğrafçının bireysel yaptığı bu işi InterTurkey olarak üstlendik. İzinler alındı. 20 Nisan’da Afrika’dayız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Kenya Mombasa’nın Malindi bölgesinde dört kuyu açılacak. Orada çocuklar 27-33 km yürüyor su bulabilmek için. Her kuyu ortalama 2 bin-2.100 dolar ve 7-9 yıl su veriyor. 25 Nisan’da Türkiye’ye döneceğiz. Bütçe için de Akıl’ın Afrika’da çektiği fotoğraflarla Şişli Nazım Hikmet Kültür Ve Sanat Evi’nde sergi düzenlenecek. Şişli Belediyesi tarafından Sanat Evi, 25-31 Mayıs tarihleri arasında InterTurkey ailesine verildi. Gelir artarsa, belirlediğimiz iki yere daha su vereceğiz. Bize bu anlamlı imkanı sunan, başta Şişli Belediye Başkanı sayın Muammer Keskin olmak üzere tüm belediye emekçilerine teşekkürü borç biliriz.”

Gökhan Emre Akıl'ın Afrika fotoğrafları, sergide yer alacak.

Her şeyi başlatan mesaj

Milliyet'e konuşan Özdemir, ‘Bir Adım Bir Yudum’ projesiyle ikinci kez yurt dışına açılacaklarını anlattı:

“InterTurkey olarak Türkiye’de son yıllarda ciddi projelere imza attı. Hatay’da mülteci kampındaki çocuklar için kıyafet ve oyuncak yardımı yaptık. 2018’de Doğu Ekspresi ile Kars’a gidip ihtiyaç sahibi dört okula oyuncak, kitap, kıyafet, kırtasiye malzemeleri götürdük; ikisinin de onarımını yaptık. Geçtiğimiz yıl Van Gölü Ekspresi’yle dört okula yardım eli uzattık. ‘LÖSEV’de 24 Saat Umut’ projesiyle maddi destek sağladık. Yetiştirme yurtlarındaki çocukları ziyaret ettik. Köy okullarına kütüphane yaptık. Down sendromlular için farkındalık etkinliği gerçekleştirdik. Gaziosmanpaşa Onkoloji Hastanesi’nde hiç 23 Nisan’ı kutlayamamış miniklerimizle kutlama yaptık. Beykoz Galip Öztürk Çocuk Sığınma Evi’nde kalan 99 çocuğumuza doğum günü yaptık. 3-10 yaş arasında taciz ve tecavüze uğramış çocuklardı.

LÖSEV’de bir çocuğun tedavisi için sosyal medya üzerinden para toplayıp, onu ABD’ye göndermiştik. Maalesef iyileşmedi. ‘Abi ben ölüyorum’ diye mesaj atmıştı o şekilde başlamıştı ‘Ece Öztemel’e Yaşam Projesi’… Şimdi ikinci kez sınırların ötesine geçiyoruz. Bize ilham veren kişi o oldu. İnandığımız tek şey, yüzünü güldürmediğimiz çocuk bırakmayacağımızdı. Huzurevi ziyaretleri de yapıyoruz. Fidan dikme etkinliklerimizle de var.”

İnsan olabilme duygusu

Bilal Özdemir, tüm bunların nedenini de şu sözlerle ifade etti: “Eğer bugün Türkiye’de gezginlik, kamp ve otostop hakkındaki ön yargılar bir nebze aşıldıysa bu bizim sayemizde oldu. Büyük topluluklara hitap etmektense, onları nereye sürüklediğiniz önemlidir. 10-15 yıl sonra çocuğum, ‘Benim babam bunları yapabildi’ diyebilmeli… Dünyada bizim görmediğimiz binlerce şey oluyor. İyi niyeti suistimal etmeye çalışanlar da var. İyi şeylerin de olabildiğini gösterme ve insan olabilme duygusundayız. Tüm bu festivalleri ve kampları yaparken atölyeler de düzenliyoruz. Resim, dans işaret dili, ilk yardım atölyeleri oluyor. Sahnede stand-up yapanlar, konser verenler oluyor. Bağzıları grubunun vokalisti Ömer Naldemi bizim ilk kamplara gelip gitar çalardı, şu an konserler veriyor. Gezginler, sadece dünyayı gezenler değil artık bizim için. Son iki senedir her kesime hitap ediyoruz. İletişim çağındayız. Grubumuzun yüzde 80’i üniversite öğrencilerinden oluşuyor.”

İlk gezginler konferansı

Bilal Özdemir KampTurkey, PatiTurkey, MotoTurkey, CouchTurkey ve UniTurkey gibi bünyesinde 12 grup barındıran InterTurkey’nin Türkiye’nin ilk ve tek gezginler konferansını düzenleyeceğini söyledi:

“8 Mayıs’ta Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi’nde Doğa Kampüsü adında olacak. Konuşmacılar arasında arama-kurtarma afet bilinci konusunda ödüllü Yağız Derolur, Türkiye’nin ilk kadın dağcılarından Güntülü Yalçın, patili dostlar adına Rabia Öztürk, Afrika fotoğraflarıyla Gökhan Emre Akıl, engelsiz gezgin Çağla Pektaş, köy okulları ve çocuklarla ilgili projeler yürüten Mehmet Özcan ve gezgin Dilara Özkan olacak. Buradan da elde edilecek gelir yine kuyular için harcanacak” dedi.