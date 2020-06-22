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22.06.2020 - 11:54 | | DHA

İzmarit atılan mangal kömürü yüklü kamyonette yangın

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki kamyonet kasasına başka bir araçtan atılan sigara izmariti kasadaki mangal kömürlerini tutuşturdu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, kömürler kullanılamaz hale geldi.

İzmarit atılan mangal kömürü yüklü kamyonette yangın

İstanbul'dan yüklediği yaklaşık 1 ton mangal kömürünü Balıkesir'in Edremit ilçesindeki işletmesine götüren Mustafa Kümür'ün kullandığı 10 LK 073 plakalı kamyonet, Malkara'da seyir halindeyken başka bir araçtan atılan sigara izmariti aracın açık kasasına düştü.

Yanan sigara izmariti kasadaki çuvallanmış mangal kömürlerini tutuşturdu. Kasadan yükselen dumanları fark eden sürücü Mustafa Kümür, aracı kenara çekti. İtfaiyeye haber veren Kümür, yanında bulunan yeğeniyle birlikte tutuşan kömürlere, kopardıkları ağaç dalları ile söndürmeye çalıştı. Bu arada yoldan geçen karayolları ekipleri de Kümür'e yardımcı oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangında, kamyonet kasasında bulunan yaklaşık 1 ton mangal kömürü ile kamyonetin kasası zarar gördü. İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede yangına atılan bir sigara izmaritinin neden olduğunu belirledi.

'HEM CANIMIZDAN HEM MALIMIZDAN OLUYORDUK'

Sürücülerin araçlarından yanan sigara izmaritlerini yollara atmaması konusunda uyaran kamyonet sürücüsü Mustafa Kümür, "Lütfen araçlarınızdan yanan sigara izmaritlerinizi yollara atmayın. Bakın, hem canımızdan hem malımızdan oluyorduk. Bir araçtan atılan sigara izmariti hem mangal kömürlerini hem de aracımı yaktı. Az kalsın ben de yeğenim de yanarak ölüyorduk" dedi.

Hamamlarda yeni normal dönem başladıCorona virüs tedbirleri kapsamında 'yeni normal' yaşama geçilmesiyle tekrar açılan Antalya'daki hamamlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilirken, tellak ve masözler de maske ve siperlik takarak kese yapıyor.
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