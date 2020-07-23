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23.07.2020 - 12:12 | | AA

İzmir Kuş Cenneti'nde 18 bini aşkın flamingo uçma hazırlıkları yapıyor!

Dünyanın önde gelen yapay üreme adalarından birine sahip İzmir Kuş Cenneti'nde 2 ay önce yumurtalarını kıran 18 bini aşkın flamingo, uçma hazırlıkları yapıyor.

İzmir Kuş Cenneti'nde 18 bini aşkın flamingo uçma hazırlıkları yapıyor!
Kreşteki flamingo yavruları rüzgara karşı kanat çırpmaya başladı
Kreşteki flamingo yavruları rüzgara karşı kanat çırpmaya başladı
Kreşteki flamingo yavruları rüzgara karşı kanat çırpmaya başladı
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Allı turna olarak da bilinen flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından Gediz deltasındaki İzmir Kuş Cenneti'nde 2012'de oluşturulan 6,5 dönümlük yapay kuluçka adasında bu yıl 30 ila 32 günlük kuluçka süresini  tamamlayan 18 bin civarında yavru, hayata "Merhaba" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şubesi  ekiplerinin yakından takip ettiği yavru flamingolar, yumurtadan çıktıktan 20 ila  25 gün sonra suyla tanıştı.

Yumurtadan çıktıktan sonra siyah ve füme renklerdeki tüylere sahip  yavru flamingolar, tuz karidesi olarak da bilinen bir tür eklem bacaklı "artemia  salina" ile besleniyor. Yeni doğan yavrular, suda toplu bulundukları ve "kreş" adı verilen yerde vakitlerini geçiriyor. Kuşlar zaman zaman dünyaya gözlerini  açtıkları adaya çıkıyor.

Flamingo yavruları, kanat çırpıp uçma denemeleri yapmaya başladı.

"Kreşte", erişkinlerin aralarında suda gezinen ve yavaş yavaş kendi  kendine beslenen yavrular, bir yandan da rüzgara karşı kanat açarak uçma eğitimi  yapıyor.

Yavru flamingoların kuluçka sürecinde olduğu gibi rahatsız  edilmemeleri için İzmir Kuş Cenneti'nde özel önlemler alınıyor. Ailelerinin  yanında 2 ay geçiren yavru flamingolar, 3'üncü aydan itibaren uçmayı ve doğada  tek başına yaşamayı öğreniyor.

Kurulan kamera sistemiyle 7 gün 24 saat takip edilip kayıt altına  alınan kuşlar, ziyaret merkezinden izlenebiliyor.

"BİR KISMI DA AKDENİZ HAVZASINI GEZİP DÖNÜYOR"

İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa, burada en fazla üreyen kuşun flamingo olduğunu,  bunun yapay adadan  kaynaklandığını aktardı.

Oluşturulan yapay ada ile flamingoların daha sağlıklı bir yumurtlama  dönemi geçirdiğini dile getiren Aslanapa, şunları söyledi:

"Bu yıl da yaklaşık 18 bin yavru dünyaya geldi. Flamingolar nisan  ayının ilk yarısında adada kuluçkaya yatmaya başladılar. Mayıs ayının ilk  yarısında da ilk flamingo yavruları yumurtadan çıkmaya başladı. Şu anda yaklaşık  iki aylık olan flamingo yavruları adanın yanında suya inmiş durumda. Ana babaları tarafından beslenmekte ve aynı zamanda uçma denemelerine de başlamış durumdalar.  Yavrular çok yakın bir zamanda uçmayı öğrenip çevreye dağılacaklar. Flamingoların  düzenli bir göç sistemi yok. Bazıları yaz kış burada. Bir kısmı Tuz Gölü'ne gidip  geliyor ama bir kısmı da bütün Akdeniz havzasını gezip gelebiliyor."

HALKALAMA ÇALIŞMALARINA KOVİD-19 ENGELİ

Geçen yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün  organizasyonuyla yavruların göç yolları, barındıkları alanlar ve yaşam  sürelerinin takip edilmesi amacıyla halkalandığını hatırlatan Murat Aslanapa,  "Geçen yıl ağustos ayında yapılan halkalama eğitimi ve çalışması sonucunda 176  yavru flamingonun bacaklarına halka takılmıştı. Halka takılan flamingolardan bir tanesi halkalandıktan iki ay sonra İtalya'nın Napoli şehrinde, ikincisi de yine  halkalandıktan iki buçuk ay sonra İspanya'nın Mayorka adasında görülerek tespit  edildi. Bu yıl ise Kovid-19 salgını nedeniyle, halkalama çalışması  yapılamayacak." sözlerine yer verdi.

 

 

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