11.02.2021 - 17:19 | | AA
İzmir'de 2 katlı evde yangın! Yaşlı kadın hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberine göre; İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan 96 yaşındaki yaşlı kadın yaşamını yitirdi.
Pirinççi Mahallesi Kızılkule Küme Evleri'nde Hatice Çevir'e ait iki katlı evde yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Eve giren ekipler, Hatice Çevir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Çevir'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Akıntıya kapılan minibüsten son anda atladılarBursa'nın Karacabey ilçesinde, dere suyunun az olduğu dönemlerde araçların da geçiş sağladığı beton köprüden karşıya geçen minibüs, akıntıya kapılarak sürüklendi. Sürücü ve bir yolcu ise kayalıklara çarparak, duran minibüsten son anda atlayarak kurtuldu. Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.