İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü! 'Bomba patlamış gibi'

Kaza, Konak ilçesi Kuruçay Mahallesi'nde bulunan 1172 sokakta meydana geldi. Saat 10.30 sıralarında içinde yolcular bulunan bir belediye otobüsü, yokuş aşağı gittiği esnada yolda bulunan su birikintisi nedeniyle kaydı. Kayan otobüsün ön ve arka kısımları, karşı karşıya olan iki evin duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs içinde bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otobüsün çarptığı evlerin ise duvarları yıkıldı. Otobüsün çarptığı evlerden birinde oturan Emine Kızılçınar (51) kazaya uykusunda yakalandı.



“DEPREM OLMUŞ, BOMBA PATLAMIŞ GİBİ SES DUYDUM”

Kaza anlarını anlatan Emine Kızılçınar, “Kaza sırasında yan odada uykudaydım. Deprem olmuş, bomba patlamış gibi bir ses duydum ve kendimi bağırarak dışarı attım. Dışarıya çıktığımda otobüsün evin duvarını yıktığını gördüm. Onu görünce sanki dünyada değilmişim gibi elim ayağım titremeye başladı. İnsanlar toplanmaya başladı. Eşim evde yoktu, onu aradım hemen geldi. Geçen haftada bizim evimize bir araba çaptı. O günden beri kalbim duracak gibiydi. Üzülmekten yemek yiyemiyorum” dedi.

Kazada evinin duvarı yıkılan Emine Kızılçınar ve Aslan Kızılçınar çifti, evinin bulunduğu sokakta sürekli kaza riski olduğunu söyleyerek çözüm bulunmasını istedi.

Öte yandan, facianın eşiğinden dönülen kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde belediye otobüsü, kayarak iki evin duvarına çarpıyor. Tüm bu anlar ise kameralara yansıyor.



