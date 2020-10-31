İzmir'de can kaybı 21'e yükseldi

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesindeki son bilançoya ilişkin, "21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25'i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Depremde yaralanan 364 kişinin ise tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"112 Acil Yardım ekipleri, UMKE timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız."

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 21'e, yaralı sayısının 804'e yükseldiğini açıkladı.