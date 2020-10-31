MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de can kaybı 21'e yükseldi
ABONE OL
31.10.2020 - 02:15 | | AA

İzmir'de can kaybı 21'e yükseldi

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 21'e yükseldiğini açıkladı. Öte yandan AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 21'e, yaralı sayısının 804'e yükseldiğini açıkladı.

İzmir'de can kaybı 21'e yükseldi

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesindeki son bilançoya ilişkin, "21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25'i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Depremde yaralanan 364 kişinin ise tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"112 Acil Yardım ekipleri, UMKE timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika: İzmir'de şiddetli deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Türkiye'nin gözü bu haberdeydi! İşte o anlar...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika: İzmir'de deprem! Deprem çalışmaları havadan görüntülendi...

İzmirde can kaybı 21e yükseldi

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 21'e, yaralı sayısının 804'e yükseldiğini açıkladı.

Enkaz altındaki Buse kurtarıldı!Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı. Enkaz altından yaklaşık 9,5 saat sonra çıkarılan Buse Hasyılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakanlar İzmir'de son durumu aktardı: 9 binada çalışmalar sürüyor

Bakanlar İzmir'de son durumu aktardı: 9 binada çalışmalar sürüyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Son dakika: İzmir'de şiddetli deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor...

Son dakika: İzmir'de şiddetli deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor...

Sıradaki Haber