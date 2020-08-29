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29.08.2020 - 13:33 | | DHA

İzmir'de Ceren Duman'ın ölümü! Savcı ek ifade istedi

İzmir'in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cesedinin moloz döküm alanında bulunmasından sonra gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen S.Ö. (22) ve T.Y. (23), savcının ek ifade istemesi üzerine tekrar emniyete getirildi.

İzmir'de Ceren Duman'ın ölümü! Savcı ek ifade istedi

Bornova ilçesinde, iddiaya göre, geçen perşembe akşamı L.A. adlı kadın, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlu T.Y. ve arkadaşı S.Ö.'nün genç bir kızı moloz döküm alanına gömdüğü ihbar etti. Harekete geçen polis ekipleri, S.Ö. ve T.Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanında, Ceren Duman'ın cansız bedeni bulundu.

Cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ceren'in ölümüyle ilgili ayrıntılar, 2 şüphelinin verdiği ifadelerle ortaya çıktı. Ceren Duman'ın erkek arkadaşı S.Ö. ifadesinde, 21 Ağustos günü günlük kiraladıkları eve gittiklerini anlatarak, "Burada uyuşturucu kullandık. Ceren fenalaştı ve ağzından köpükler gelmeye başladı. Daha sonra nefes almadığını fark edince, öldüğünü anladım. Önce korkup, kimseye bir şey söyleyemedim. Ceset evde bir gün boyunca kaldı. Bu arada ne yapacağımı düşündüm. Arkadaşım T.Y.'yi aradım. Birlikte Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanını gidip, gündüz vakti çukur kazdık. Gece de battaniyeye sarıp götürüp, gömdük. Vicdanım el vermedi, kendimi rahat hissedemedim, teslim oldum" dedi. S.Ö.'nün, Ceren Duman ile birlikte çektirdiği ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile diğer paylaşımları sildiği belirlendi. T.Y. de aynı ifadeyi verdi.

İzmirde Ceren Dumanın ölümü Savcı ek ifade istedi

YARA VE DARP İZİ YOK

Ön otopside ise Ceren Duman'ın cesedinde kesici ve delici alet, kurşun, saçma yarası ya da darp izine rastlanmadı. Ölümün uyuşturucu kullanımına bağlı olma ihtimali üzerinde durulurken, Duman'ın kesin ölüm nedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'nda hazırlanacak raporla ortaya çıkacak.

SAVCI EK İFADE İSTEDİ

İşlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcının ek ifade alınmasını istemesi üzerine emniyete geri getirildi. Ceren Duman'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazesinin ise yakınları tarafından teslim alınması bekleniyor.

Yol ortasında pompalı saldırı kameradaGAZİANTEP'te, kimliği belirsiz bir kişi, otomobiliyle seyir halinde olan adı açıklanmayan sürücüyü, trafik ışıklarında durduğu anda, pompalı tüfek ile vurdu. Saldırgan, elindeki tüfekle vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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